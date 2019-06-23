بالصور.. بلمهدي يكرم “فرسان القرآن”

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة على الحفل التكريمي للموسم الثقافي 2018-2019.

كما افتتح الندوة التنظيمية الخامسة للمركز وفروعه بشعار “معا نبني الجزائر”

وكرمت الدورة فرسان القرآن الذين شرفوا الجزائر في المحافل الدولية بالاضافة الى حرم العلامة محمد الاكحل شرفاء، التي أهداها وزير الشؤون الدينية والأوقاف عمرة هي وأحد افراد عائلتها.

وكرم الوزير ياسين بقواسة من ولاية الشلف ممثل الجزائرومتحصل على المرتبة الثانية بالمسابقة الدولية بماليزيا.

زتوفيق عبدلي ممثل الجزائر الفائز بالمرتبة الثانية بالمسابقة الدولية للقرآن في إيران.

وأحمد حركات الفائز بالجائزة الدولية بالجزاير وكذا المرتبة الثانية في مسابقة الكويت الدولية للقرآن.

بالاضافة إلى أصغر مكرّم في الحفل محمد صلاح رمّال.