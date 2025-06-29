بالصور.. بلومي يحضّر لعودة قوية مع ناديه هال سيتي

يسعى الدولي الجزائري بشير بلومي، لتسجيل عودة قوية، مع ناديه هال سيتي الإنجليزي، مع انطلاق الموسم الكروي المقبل.

وباشر بلومي، في وقت مبكر، تحضيراته للموسم الكروي المقبل، بعد استعادته لكامل عافيته عقب الإصابة التي أنهت موسمه الماضي مبكرا.

وتناقلت وسائل إعلام أجنبية، صور للتحضيرات الفردية، التي باشرها بلومي، والتي تبرز عزمه على العودة بقوة في الموسم المقبل.

يذكر أن بشير بلومي، تعرض منتصف الموسم الماضي، لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، ما أجبره على الخضوع لعملية جراحية، أنهت موسمه مع ناديه هال سيتي مبكرا.