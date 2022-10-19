بالصور.. بن الحاج يكرم لاعبي شباب بلوزداد

كافأ رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، محمد بن الحاج، لاعبي الفريق وأطقمه، نظير تأهلهم لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت ادارة الشباب، عبر الصفحة الرسمة للفريق، عن قيام بن الحاج، بتنظيم مأدبة عشاء على شرف لاعبيه، ومختلف الأطقم.

كما اوضح مسؤولو الفريق، بأن هذه الخرجة، تعتبر كتكريم من رئيس النادي،وتشجيع للاعبيه، نظير ضمانهم التأهل لدور مجموعات رابطة الأبطال.

يذكر أن إدارة شباب بلوزداد، سطرت هذا الموسم التتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا، ضمن أبرز أهدافها.