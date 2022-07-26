بالصور.. بن العمري يخوض أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد

خاض صبيحة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد.

وجاءت مُشاركة المدافع المحوري للخضر في تدريبات فريقه الخليج السعودي عقب التحاقه أمس الإثنين بمقر التربص.

كما ظهر ابن مدينة الحراش في حالة معنوية جيدة خاصة وأنه يُعول على استعادة لياقته البدنية مع الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين.

وكان بن العمري قد التحق خلال الميركاتو الصيفي الحالي بفريق الخليج بعد فسخ عقده مع قطر القطري.