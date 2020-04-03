بالصور.. بن العمري يشعل الحرب ويفضح إدارة الشباب

خرج النجم الدولي الجزائري “جمال الدين بن العمري” عن صمته اليوم الجمعة فاتح النار على إدارة فريقه الشباب السعودي بسبب تصرفاتها الآخيرة.

المدافع المحوري للخضر نشر ستوري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” كشف فيه العديد من الخبايا والفضائح.

بن العمري أكد ان إدارة الشباب طالبته بدفع مصاريف علاجه من الإصابة بفرنسا على أن تعوض له في وقتا لاحق رغم أنه لاعب محترف.

بطل إفريقيا واصل حديثه كاشفا أن إدارة الليوث أجبرته على فسخ عقده مع وكيل أعماله والتعاقد مع وكيل أعمال جديد للسماح له بالرحيل.

لاعب النصرية السابق أضاف ان مسييري الفريق السعودي يتحكمون في تصريحاته الصحفية وفي حال رفض ذلك يخصمون من راتبه الشهري.

ابن مدينة الحراش ختم حديثه بالتأكيد ان البعض يريد اخراجه من الشباب بطريقة مخزية بينما يرفض هو ذلك جملة وتفصيلا.