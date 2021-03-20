بالصور.. بن دودة تقتني باقة متنوعة وتودع صالون الكتاب

باغتت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، اليوم السبت، الصالون الوطني للكتاب في يومه الأخير.

أين طافت الوزيرة في أجنحة المعرض، لتقتني مجموعة كتب في تخصصات الفلسفة والإعلام والسياسة.

كما اقتنت بن دودة باقة من الكتب الأدبية والعلمية، والتقت بعدد من المشاركين في المعرض الأول منذ زمن كورونا.

وشاركت الوزيرة- التي كانت مرفوقة بأفراد من أسرتها- مجموعة صور تذكارية مع زوار المعرض

ولفتت بن دودة إلى أن الحكومة مكنت لمتعاملين خواص في مجال الكتب ولأول مرة، ترخيصا للبيع المتنقل للكتب.

وإعتبرت الوزيرة أن هذا الإجراء الحكومي يستجيب لتطلعات الباعة الذين أصبح بإمكانهم البيع بالتجوال للكتب، وفق تعبيرها.

وأبرزت عضو الحكومة أن الدولة عازمة على إحداث إصلاحات واسعة في قطاع الثقافة والفنون، عبر إشراك مختلف الفاعلين في هذه المجال.