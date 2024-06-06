بالصور.. بن رحمة هداف ويعدل النتيجة للخضر

تمكن مهاجم الخضر سعيد بن رحمة، من افتتاح باب التسجيل للخضر، في مباراتهم أمام منتخب غينيا.

وكان منتخب غينيا السباق للتهديف مع بداية الشوط الثاني من هذه المباراة، وبالتحديد في الدقيقة الـ50، عن طريق اللاعب موراليسينا.

رد الخضر، جاء عن طريق سعيد بن رحمة، الذي قام بعمل فردي، في الدقيقة الـ52، قبل أن يضع الكرة بطريقة فنية في شباك المنتخب الغيني، معدلا النتيجة للخضر.

ومباشرة بعد تعديل المنتخب الوطني للنتيجة، أجرى الناخب بيتكوفيتش، تغييرين، باقحام كل من عمورة، وبونجاح، مكان براهيمي، وبن زية.