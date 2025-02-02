بالصور.. بن رحمة يشرع في التحضيرات رفقة نيوم السعودي

شرع الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، في التدريبات رفقة ناديه نيوم السعودي الذي يبحث عن إنطلاقة جديدة في دوري يلو السعودي.

وبدأ بن رحمة في التحضيرات الجدية، لمواجهة النادي الضيف الجبيل الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 20 من البطولة.

ويسعى الفريق الجديد لمهاجم الخضر، لتعزيز صدارة الترتيب، وهو الذي يتربع على عرش المنافسة بصيد 37 نقطة.

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