بالصور.. بن زيمة يغادر إسبانيا باتجاه السعودية

شد النجم الفرنسي كريم بن زيمة، اليوم الأربعاء، رحاله إلى العاصمة السعودية جدة، للانضمام لناديه الجديد الاتحاد السعودي.

ونشرت إدارة نادي الاتحاد السعودي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، خبر توجه بن زيمة إلى السعودية.

كما أرفق مسؤولو النادي السعودي هذا الخبر، بصور للاعبهم الجديد، خلال ركوبه الطائرة التي ستقله إلى السعودية.

يذكر أن كريم بن زيمه، رسم انضمامه إلى ناديه الاتحاد السعودي، أمس الثلاثاء، بعقد يمتد إلى غاية 2026.