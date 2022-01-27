بالصور.. بن سبعيني يعود إلى تدريبات غلادباخ

استأنف الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم الخميس، التدريبات الجماعية في ناديه بوريسيا مونشنغلادبخ الألماني.

ونشر إدارة غلادباخ، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، جاء فيها: “الودة إلى العمل”.

كما أرفقت إدارة النادي الألماني، هذه التغريدة بمجموعة من الصور للدولي الجزائري ، خلال مشاركته في تدريبات الفريق

ويأتي هذا بعد انتهاء المغامرة التي خاضها مؤخرا رامي بن سبعيني، رفقة المنتخب الوطني، ضمن كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

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