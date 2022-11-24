بالصور.. بن سبعيني يعود لأكاديمية بارادو

حل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، نجم نادي بوريسيا موندشنغلادباخ، ضيفا على أكاديمية ناديه السابق بارادو.

واستغل بن سبعيني، فترة تواجده بأرض الوطن، خلال فترة الراحة الحالية، للعودة إلى أكاديمية بارادو التي نشأ فيها.

كما اغتنم الدولي الجزائري هذه الفرصة، لملاقاة مدربي مختلف الفئات الشبانية، وأصاغر النادي، أين أخذ رفقتهم صورة تذكارية.

يذكر أن رامي بن سبعيني، يعد من أبرز خريجي أكاديمية بارادو، الدين تألقوا باحترافهم في الدوري الألماني.