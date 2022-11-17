بالصور.. بن سبعيني يندمج في تدريبات المُنتخب ويُريح بلماضي

آجرى اليوم الخميس المُنتخب الوطني أول حصة تدريبية عقب مواجهة مالي الودية التي جرت سهرة الأربعاء.

حيث انطلق الخضر في التحضير لودية السويد بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.

كما عرفت الحصة التدريبية تواجد الظهير الأيسر لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، رامي بن سبعيني، بعد تماثله للشفاء.

ويواجه المُنتخب الوطني نظيره السويدي سهرة يوم السبت بملعب مدينة مالمو السويدية في مباراة ودية مُنتظرة.