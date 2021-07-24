بالصور.. بن شبلة يحقق التأهل للدور الـ16 من أولمبياد طوكيو

سجل الملاكم الجزائري عبد الحفيط بن شبلة دخول قوي في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، أني ضمن التأهل للدور الـ16.

ونجح بن شبلة، من تحقيق هذا التأهل، بعد فوزه على منافسه الأوزباكي، في النزال الذي جمعهما في صنف الوزن الثقيل.

ويأمل الملاكم الجزائري في مواصلة تقدمه ضمن هذه الألعاب، على أمل اعتلاء البوديوم، وإحراز ميدالية أولمبية.

يذكر أن الملاكم الجزائري عبد الحفيظ بن سبلة، يعد من الرياضيين الجزائريين الذين تعلق عليهم آمال كبيرة لرفع الراية الوطنية في أولمبياد طوكيو 2020.