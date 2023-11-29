بالصور.. بن شيخة يشرف على أول حصة تدريبية له مع سيمبا التنزاني

باشر المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، اليوم الأربعاء، مهامه بصفة رسمية مع فريقه الجديد نادي سيمبا التنزاني.

وبعد تقديمه للصحافو التنزانية، واجتماعه بلاعبي الفريق، ظهر عبد الحق بن شيخة، في الحصة التدريبية التي خاضها نادي سيمبا، اليوم الأربعاء.

كما كان المدرب السابق لاتحاد العاصمة، مرفوقا في عمله خلال هذه الحصة التدريبية، بمساعديه، فريد زميتي، والمحضر البدني كمال بوجنان.

ويعول المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، رفقة طاقمه المساعد، لكتابة سطر جديد من التتويجات في مشواره كمدرب، في مغامرته الجديد مع نادي سيمبا التنزاني.