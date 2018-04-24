بالصور.. بن صالح يجدد دعم الجزائر للشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف

استقبل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم عضو المجلس الوطني الفلسطيني ورئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء، انتصار الوزير.

حيث جدد دعم الجزائر “الثابت” للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

اللقاء حضره سفير دولة فلسطين بالجزائر، لؤي عيسى.

سمح بالوقوف على راهن القضية الفلسطينية ومستقبلها على ضوء قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف.

وجدد بن صالح موقف الجزائر الرافض لهذا القرار، ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه.

وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما نوهت انتصار الوزير بالموقف الجزائري “الراسخ” تجاه القضية الفلسطينية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

الطرفين إتفقا في الأخير على تنسيق المواقف والجهود في المحافل الدولية بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه إحتراما للشرعية الدولية.