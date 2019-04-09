بالصور .. بن صالح يعتلي كرسي رئاسة الجمهورية رسميا اليوم

اعتلى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة السابق، رسميا اليوم كرسي رئاسة الجمهورية، بقصر المرادية بعد اجتماع البرلمان بغرفتيه.

وتنقل عبد القادر بن صالح إلى مكتبهالجديد كرئيس للجمهورية الجزائرية، بعد تصويت البرلمان اليوم على شغور المنصب بسبب الإستقالة.

حيث تنص المادة 102 من الدستور على اعتلاء رئيس مجلس الأمة كرسي الرئاسة، بعد شغور المنصب بسبب استقالة رئيس الجمهورية.

وتم اليوم تناقل أول صورة للرئيس الجديد للجمهورية الجزائرية، عبد القادر بن صالح الذي سيقود البلاد لمدة 90 يوما فقط.

يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية حسب نص الدستور، وهذا رغم الإحتجاجات الرافضة لاعتلاء بن صالح هذا المنصب وقيادته للبلاد.