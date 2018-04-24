بالصور.. بن صالح يودع سفير ليبيا بعد انتهاء مهامه بالجزائر

استقبل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمَّة، اليوم، بمقر المجلس، محمد مختار مازن، سفير دولة ليبيا بالجزائر.

الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببلادنا.

أثنى خلالها على الدور الذي تقوم به الجزائر في مساعدة ليبيا على تجاوز الأوضاع الصعبة التي تعيشها.

كما نوه بجهودها المتواصلة والدعم الكبير من أجل الوصول إلى ما يحقق للشعب الليبي طموحاته في الأمن والاستقرار.

معربًا عن تقديره لما لقيه في الجزائر من حرص على العلاقات الأخوية التاريخية.

وبخصوص العلاقات بين البلدين، أكد رئيس مجلس الأُمَّة أنها تكتسي طابعا خاصا ومتميزا.

باعتبار أنَّ الشعب الليبي الشقيق كانت له مواقف تحفظها ذاكرة الجزائريين أثناء ثورة التحرير، وفي السنوات الصعبة التي مرت بها الجزائر.

وأنَّ ما تبذله اليوم من جهد ومساعي مخلصة لتمكين الشعب الليبي من تخطي الصعوبات الراهنة بالاعتماد على قدرات أبنائه.

ينطلق من مبدأ الحرص على أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين.