بالصور.. بن طالب يتعرض لإصابة في مواجهة بريست

تعرض الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم الأحد، لإصابة خلال مشاركته في مباراة ناديه ليل، في مواجهة بريست.

وشارك بن طالب أسسيا، ضمن تشكيلة ناديه ليل، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وفي الدقيقة الـ65، من عمر المباراة، تعرض الدولي الجزائري لإصابة على مستوى الأنف، أجبرته على مغادرة الملعب.

وغادر بن طالب أرضية المديان، تاركا فريقه متقدما في النتيجة، بهدف دون رد على حساب الضيف نادي بريست