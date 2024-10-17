بالصور.. بن طالب يسجل حضوره في تدريبات ناديه ليل

سجل الدولي الجزائري نبيل بن طالب، تواجده في مركز تدريبات ناديه ليل الفرنسي، أين تابع الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها زملاءه.

ونشرت إدارة نادي ليل، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، صور من الزيارة التي قام بها بن طالب، لزملائه في مركز تدريباتهم، وأرفقتها بعبارة “نحبك نبيل”.

كما أتاحت هذه الفرصة للدولي الجزائري، بملاقات مواطنه عيسى ماندي، على غرار بقية اللاعبين وأطقم الفريق.

يذكر أن نبيل بن طالب، تعرض شهر جوان الماضي لأزمة صحية خطيرة، أجبرته على على المكوث بالمستشفى لفترة معتبرة.