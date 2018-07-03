بالصور.. بن غبريت تستقبل اللورد طارق محمود أحمد لوينبلدون

شكل موضوع إرساء التعاون التربوي محور لقاء جمع اليوم وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، واللورد طارق محمود أحمد لوينبلدون.

وزير مكلف بالكومنويلث والأمم المتحدة بمكتب الشؤون الخارجية للمملكة المتحدة البريطانية وإيرلندا الشمالية.

الطرفين تطرقا إلى المسائل المتعلقة بمكانة وقيم التربية المدنية والأخلاقية في المنظومة التربوية.

وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تكثيف الزيارات الرسمية ونشاطات التكوين في ميدان التربية.

التي تم تحقيقها في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي الموقع عليه في 13 نوفمبر 2017.

هذا البرنامج “يمس خاصة تكوين المفتشين على تنمية الكفاءات المهنية، قيادة المؤسسات التربوية وتعليمية اللغة الانجليزية.

للإشارة فإن اللورد طارق محمود أحمد كان مرفوقا بوفد على رأسه سفير بلاده بالجزائر، لوين باري.