بالصور .. بن غبريت تشارك في اللقاء الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تونس

شاركت اليوم الأحد وزيرة التربية الوطنبية نورية بن غبريت في اللقاء الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تونس.

حيث عرضت بن غبريت الإصلاحات الجزائرية في المنظومة التربوية، خلال لقاء وزاري مشترك بين الجزائر وتونس.

وكذا مختلف المراحل التي مرت بها المنظومة التربوية الجزائرية ومبادئ الإصلاحات التي شرع فيها منذ18 سنة.

ويهدف هذا اللقاء إلى ترسيخ الأهداف المخصصة للتربية مع ديمقراطية التعليم وإضفاء البعد الجزائرياتي للمنظومة التربوية.

كما إلتقت وزيرة التربية على هامش اللقاء مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.