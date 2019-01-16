بالصور.. بن غبريط تحضر درسا حول البلدية بإبتدائية في العاصمة

حضرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم درسا بخصوص البلدية بالمدرسة الابتدائية لحديقة الحرية بالعاصمة.
بمناسبة الاحتفالات المخلدة لـ اليوم الوطني للبلدية والتي تقام تحت الرعاية السامية رئيس الجمهورية في الـ 18 جانفي من كل سنة.
وكان رفقة الوزيرة، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي.
حضور #درس، بخصوص البلدية بمناسبة الاحتفالات المخلدة لـ #اليوم_الوطني_للبلدية والتي تقام تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية في الـ 18 جانفي من كل سنة، بالمدرسة الابتدائية لحديقة الحرية بالعاصمة، بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية @NouredineBedoui pic.twitter.com/1x2R8Hoygk
— Nouria Benghabrit (@NBenghabrit) January 16, 2019
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