بالصور.. بن غبريط تحضر درسا حول البلدية بإبتدائية في العاصمة

حضرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم درسا بخصوص البلدية بالمدرسة الابتدائية لحديقة الحرية بالعاصمة.

بمناسبة الاحتفالات المخلدة لـ اليوم الوطني للبلدية والتي تقام تحت الرعاية السامية رئيس الجمهورية في الـ 18 جانفي من كل سنة.

وكان رفقة الوزيرة، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي.