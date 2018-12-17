بالصور.. بن غبريط تدعو الحكومات الإفريقية لمحاربة الهجرة

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اليوم الإثنين بدكار، على ضرورة قيام البلدان الإفريقية بتأسيس دفع جديد، يرتكز على قاعدة من القيم لمواجهة هاته الظواهر الإجتماعية التي فرضتها العولمة.

وفي كلمة لها، خلال الجمعية العامة الـ15 لمجلس تطوير العلوم والبحث في إفريقيا، تطرقت بن غبريت إلى بعض الظواهر الإجتماعية، التي تستوقف اليوم الحكومات الإفريقية.

لاسيما منها حسب الوزيرة، تدفقات الهجرة نحو القارة الأوروبية لآلاف من الشباب الإفريقي على حساب أرواحهم.

كما إعتبرت بن غبريط، الإجتياح الرقمي الذي تؤثر بعض محتوياته على عدد من الشباب اليائس، أنه أحد الظواهر التي نستوقف أيضا أن نتصدى لها.

هذا وحلت وزيرة التربية، بالعاصمة السنغالية “دكار”، للمشاركة في الجمعية العامة الـ15 لمجلس تنمية البحث في العلوم الإجتماعية في أفريقيا.