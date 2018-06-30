بالصور.. بن غبريط تشارك في معرض التكوين المهني وتُحَضِرُ لـ”أقلام بلادي”

شاركت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في الإفتتاح الرسمي لمعرض إنجازات قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بقصر المعارض.

المعرض يدوم إلى غاية 4 جويلية 2018.

ودعت الوزيرة التلاميذ وأولياءهم لزيارة هذا المعرض المهم.

من أجل التعرف على الخدمات التكوينية والتعليمية وما تفتحه لهم من آفاق في مستقبلهم المهني.

كما اشرفت بن غبريط اليوم على اجتماع حول التظاهرة الوطنية الجائزة الوطنية أقلام بلادي.

التي شارك في مرحلتها الأولى من التصفيات 253412 تلميذ من كل ولايات الوطن في الأطوار التعليمية الثلاث.

وصل منهم 122 تلميذ إلى المرحلة النهائية التي من المقرر تنظيمها يوم 5 جويلية 2018.