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بالصور.. بن غبريط تفتتح الطبعة الثانية للسنة الموسيقية

الوطني
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بالصور.. بن غبريط تفتتح الطبعة الثانية للسنة الموسيقية
بقلم نويس عبد الجلال

أشرفت نورية بن غبريط ، وزيرة التربية الوطنية، اليوم السبت، على إطلاق الطبعة الثانية للسنة الموسيقية للطفل للسنة 2019.

الحفل الذي إحتضنته دار الأوبرا بوعلام بسايح، في العاصمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة في إطار الإتفاقية المبرمة بين القطاعين.

وبخصوص هذا الحفل، حضر فعالياته 1250 تلميذ من مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي مرفوقين بـ40 مؤطر، من مختلف ولايات الوطن.

كما نشط الحفل 4 مجموعات صوتية لتلاميذ من ولايات، البويرة، تيسمسيلت، برج بوعريرج وغرداية، إلى جانب الأوركسترا السنفونية الجزائرية.

هذا، وقد تم إطلاق الطبعة الثانية للسنة الموسيقية على إثر نجاح الطبعة السابقة للموسم الدراسي 2017/2018.


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