بالصور.. بن غبريط تلتقي المدير الجديد لمنطقة الجزائر بالبنك العالمي

إلتقت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اليوم بالعاصمة، مع المدير التنفيذي الجديد لمنطقة الجزائر بالبنك العالمي أشرف طرار.

وبحثت الوزيرة مع مدير الدائرة التي تنتمي إليها الجزائر بالبنك سبل بعث عمليات التعاون في ميدان التربية.

وأوضحت بن غبريط عبر صفحتها في الفايسبوك، أنها استعرضت خلال ذات اللقاء الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في ميدان التربية.

منذ الاستقلال أمام التحديات التي واجهتها المنظومة التربوية والتي تواكب سيرورة التحولات الاجتماعية والأمنية والتكنلوجية والاقتصادية.

كما سلطت الضوء على العمليات الكبرى للإصلاح التربوي التي شرع فيها منذ سنة 2003.

من جهته، طلب طرار تسليط الضوء على العمليات المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحضير التلاميذ للإدماج الاجتماعي والمهني في المجتمع.