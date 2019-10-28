بالصور.. بن فليس ينصب الهياكل المركزية لحملته الانتخابية

قام الراغب في الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة علي بن فليس اليوم الإثنين بتنصيب الهياكل المركزية لحملته الانتخابية.

وحسب بيان رئيس حزب طلائع الحريات فقد تم تعيين الاعضاء التالية :

– الدكتور عبد الرحمان خربوش، مدير حملة مكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني.

– الدكتور محمد سليم قلالة، مدير حملة مكلف بالعلاقات مع العالم الأكاديمي،

شكيب إسماعيل قويدري، مدير حملة مكلف بالإعلام،

الأستاذ يوسف بن عيشة، مدير حملة مكلف بالتعبئة والتنظيم

مليك بن تومي، مدير حملة مكلف بالعلاقات مع النقابات.

واضاف ذات البيان أن علي بن فليس عيّن ناطقين باسمه ويتعلق الامر بـ :

الأستاذ عبد النور زيام.

مولود حشلاف.