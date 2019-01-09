بالصور.. بن مسعود والسفير البرازيلي يستعرضان سبل التعاون بين البلدين

إستعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، اليوم الأربعاء، رفقة سفير البرازيل بالجزائر، إدواردو بوتيلو باربوسا، سبل توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وحسبما أفادت به الصفحة الرسمية للوزارة، أنه تم خلال هذا اللقاء تناول العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين، كما أبرزا حرصهما على تطويرها من خلال توسيع مجالات التعاون،

وبهذه المناسبة، نوه بن مسعود بجهود السفير البرازيلي في تعزيز التعاون بين البلدين والذي تبلور ميدانيا على وجه الخصوص في إنجاز المدرسة النموذجية للنحت على الأحجار الكريمة وصناعة الحلي التقليدي.

وهو ما إعتبره وزير السياحة الجزائري بمثابة مثال حي للتعاون جنوب-جنوب.

كما إتفق الطرفان على ضرورة مواصلة تدعيم علاقات التعاون بين البلدين، لتجسيد المشاريع المتفق عليها سالفا مثل دعم السياحة الإيكولوجية بالجزائر وتطوير فروع جديدة الصناعة التقليدية.