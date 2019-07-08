حلّ وزير السياحة والصنّاعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود اليوم الإثنين، بولاية المدية في زيارة عمل وتفقد لشؤون قطاعه.

وحسبما أفاد به بيان الوزارة، فإنّ الوزير بن مسعود رافقه كل من والي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية خلال عملية التفقد.

حيث استهل الوزير الزيارة وفقا لذات البيان، بالوقوف على مشروع انجاز فندق ببلدية الحمدانية بطاقة استعاب 50 سرير، والذي تتقدم اشغاله بصفة جيدة.

وقد حث الوزير على ضرورة تثمين المقومات السياحية خاصة الايكولوجية، الريفية ، الغابية والحموية التي تميز الولاية.

وكذا ضرورة ايلاء اهمية للمنتوجات الريفية ومنتوجات الصناعة التقليدية واستعمالها عند دخول الفندق حيز الاستغلال لخلق ديناميكية بين مختلف المتعاملين في الحقل السياحي.

أما فيما يخص مناطق التوسع السياحي، فأكد الوزير، أنّ الولاية ستتدعم خلال سنة 2020 بغلاف مالي معتبر.

ما سيسمح بتهيئتها لتستقبل الهياكل الفندقية التي تتماشى مع خصوصيات المنطقة.

في نفس السياق ثمن الوزير دخول المقطع الجديد للطريق السيار شمال جنوب الرابط بين الحمدانية والشفة والمتكون من عدة انفاق.

و17 كم من منشأة فنية وجسور معلقة، و اعتبرها من المكاسب السياحية كونها ستسهل تنقل السواح زيادة على المناظر الخلابة التي تزيدها جمالا.