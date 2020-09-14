بالصور.. بن ناصر يؤكد جاهزيته للموسم الجديد

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان، جاهزيته لبداية الموسم الكروي الجديد من الدوري الإيطالي.

ونشر بن ناصر، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قال فيها، “جاهز لبداية موسم 2020-2021”.

وأرفق المنتخب الوطني، هذه التغريدة بمجموعة من صوره الشخصية، مليئة بالحماس والحيوية، خلال مشاركته في تدريبات فريقه آسي ميلان.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، تمكن خلال فترة قصيرة، من فرض نفسه كقطعة أساسية في تشكيلة ناديه آسي ميلان، مؤكدا موهبته، وعلو كعبه.