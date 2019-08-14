بالصور.. “بن ناصر” يتدرب لأول مرة في “الميلانيلو”

باشر اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” التدريبات مع فريقه الجديد “أسي ميلان” الإيطالي.

وذلك بعد استفادته من عطلة طويلة عقب مشاركته رفقة المنتخب الوطني الجزائري في منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 التي جرت بمصر.

ونشر الحساب الرسمي للروسونيري على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صور من التدريبات التي آجراها نجم الخضر.

وأرفق حساب الميلان الصور بعبارة:”أول يوم لإسماعيل بن ناصر في ميلانيلو”.