بالصور.. بن ناصر يزور أكاديمية “أسباير” القطرية

قام الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم نادي آسي ميلان الإيطالي، بزيارة أكاديمية أسباير القطرية.

وكشفت أكاديمية “أسباير” القطرية، عن تلقيها زيارة بن ناصر، الذي التقى بالطلاب الرياضيين للاكاديمية.

كما اجتمع الدولي الجزائري، ونجم آسي ميلان، بالمدير الفني لادارة كرة القدم في الأكاديمية ايدورتا موروا.

واستغل الطلاب الرياضيين لأكاديمية “أسباير”، فرصة تواجد اسماعيل بن ناصر، لأخذ صور تذكارية مع النجم الدولي الجزائري.