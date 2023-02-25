بالصور.. بن ناصر يستعرض أناقته في حفل مؤسسة ميلان الخيرية

شارك الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، رفقة بقية زملائه، في الحفل الذي نظمته مؤسسة ميلان الخيرية.

وسجل بن ناصر، حضوره هذه المناسبة، احتفالا بمرور عشرون سنة عن تأسيس مؤسسة آسي ميلان الخيرية.

كما أبرز الدولي الجزائري، خلال هذا الحفل كامل أناقته، أين جذب انتباه الصحافة الايطالية، وخطف الأنظار إليه.

يذكر أن اسماعيل بن نصار، غاب عن المباريات ىالأخير لناديه آسي ميلان، بسبب الاصابة التي كان يعاني منها، ويرتقب عودته في المواجهة المقبلة امام توتنهام في رابطة الابطال.