بالصور.. بن ناصر يستعرض القميص الجديد لآسي ميلان
بقلم كريم تيغرمت
شارك الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي، في استعارض القميص الجديد لفريقه، والخاص بموسم 2022-2023.
ونشر بن ناصر، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مجموعة من صوره رفقة بعض من زملائه، بالقميص الجديد للميلان.
كما أرفق الدولي الجزائري، هذه الصور بتعليق قال فيه: “موسم جديد، أهداف جديدة، وقميص جديد”.
يذكر أن اسماعيل بن ناصر، يعد حاليا ركيزة أساسية في تشكيلة آسي ميلان، نظيرة بداية القوة هذا الموسم ضمن الدوري الإيطالي.
Nuova stagione, nuovi obiettivi, nuova maglia 👌🏽 #ThatMilanTouch #SempreMilan pic.twitter.com/6JlHvvbEv1
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) August 23, 2022
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