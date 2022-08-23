بالصور.. بن ناصر يستعرض القميص الجديد لآسي ميلان

شارك الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي، في استعارض القميص الجديد لفريقه، والخاص بموسم 2022-2023.

ونشر بن ناصر، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مجموعة من صوره رفقة بعض من زملائه، بالقميص الجديد للميلان.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه الصور بتعليق قال فيه: “موسم جديد، أهداف جديدة، وقميص جديد”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، يعد حاليا ركيزة أساسية في تشكيلة آسي ميلان، نظيرة بداية القوة هذا الموسم ضمن الدوري الإيطالي.