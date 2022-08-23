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الرياضة

بالصور.. بن ناصر يستعرض القميص الجديد لآسي ميلان

بقلم كريم تيغرمت
بالصور.. بن ناصر يستعرض القميص الجديد لآسي ميلان
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شارك الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي، في استعارض القميص الجديد لفريقه، والخاص بموسم 2022-2023.

ونشر بن ناصر، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مجموعة من صوره رفقة بعض من زملائه، بالقميص الجديد للميلان.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه الصور بتعليق قال فيه: “موسم جديد، أهداف جديدة، وقميص جديد”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، يعد حاليا ركيزة أساسية في تشكيلة آسي ميلان، نظيرة بداية القوة هذا الموسم ضمن الدوري الإيطالي.

رابط دائم : https://nhar.tv/TeJgS
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