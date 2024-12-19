بالصور.. بن ناصر يقوم بمبادرة خيرية تجاه الأطفال المرضى
بقلم كريم تيغرمت
قام الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان الإيطالي، بمبادرة طيبة، اتجاه الأطفال المرضى.
ونشر بن ناصر، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، صور له، من احدى مستشفيات ايطاليا. خلال زيارة خص بها الأطفال المرضى.
وعلق الدولي الجزائري، على هذه الصور. قائلا: “لحظة خاصة مع هؤلاء المحاربين الصغار.. قوتهم وابتسامتهم ملأت قلوبنا”.
وتتزامن هذه الخرجة التي قام بها اسماعيل بن ناصر، مع اقتراب عودته للمنافسة الرسمية، بعد تعافيه من الاصابة التي كان يعاني منها.
Un momento speciale con questi piccoli guerrieri 🫶
La loro forza e i loro sorrisi ci hanno riempito il cuore ❤️🩹 pic.twitter.com/AT7qUZvUUg
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) December 18, 2024
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