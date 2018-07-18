بالصور.. بن ناصر يُعول على التألق مع إمبولي في الكالتشيو

يسعى النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لمواصلة التألق مع فريقه إمبولي الإيطالي خلال الموسم المقبل من الدرجة الأولى الإيطالية.

ويواصل نجم الخضر الشاب التحضيرات مع فريقه الذي حقق الصعود للكالتشيو بنهاية الموسم الماضي من خلال إجراء بعض اللقاءات الودية.

ونشر لاعب أرسنال السابق صورتين له بقميص إمبولي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء.

وأرفق بن ناصر الذي تألق الموسم الماضي في الدرجة الثانية الإيطالية الصورتين بعبارة:”موسم جديد”.