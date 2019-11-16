بالصور.. بوتسوانا.. أعظم قصص نجاح التنمية في العالم

تقع دولة بوتسوانا جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا الجنوبية، وهي عبارة عن محمية بريطانية سابقة تعرف بإسم بيتشوانا لاند.

وتعتبر دولة بوتسوانا من أعظم قصص نجاح التنمية في العالم، فبالرغم من أن مساحة البلاد صغيرة، وغير ساحلية، ويقطنها حوالي 1.9 مليون نسمة فقط وكانت أشد البلدان فقرا في إفريقيا، إلا أنها تمكنت من رفع التحدي في النمو الإقتصادي.

ومنذ الاستقلال امتلكت بوتسوانا واحدة من أسرع معدلات النمو في نصيب الفرد من الدخل في العالم، وتحولت البلاد من واحدة من أفقر البلدان في العالم إلى فئة البلدان المتوسطة الدخل. وحسب أحد التقديرات، تمتلك بتسوانا رابع أعلى إجمالي الدخل القومي في تعادل القدرة الشرائية في أفريقيا مما يمنحها مستوى معيشة يقارب نظيره في المكسيك وتركيا.

وتعتمد دولة بوتسوانا على الديانة المسيحية بنسبة 70%، بالإضافة إلى أقلية مسلمة لا يتعدى عددها 5000 مسلم فقط.

وتحولت غابورون، عاصمة بوتسوانا، من مدينة راكدة إلى مركز دولي لتجارة الماس، وبعد عقود من تعدين الماس الخام، اصبحت عاصمة بوتسوانا الآن تقطع وتصقل وتبيع الجوهر النفيس.

للتذكير فإن المنتخب الجزائري يواجه نظيره البوتسواني يوم الإثنين في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021.