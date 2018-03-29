بالصور.. بوحجة والسفير الإيفواري بالجزائر يستعرضان سبل التعاون

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة اليوم الخميس سفير كوت ديفوار بالجزائر سيا باي سي.

استعرض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات ، فضلا عن الاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة في محاربة الإرهاب.

وحيث تناول الطرفان تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتوجهها نحو ما يخدم الشعبين سياسيا واقتصاديا.

بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة في محاربة الإرهاب.

وفي الشق المتعلق بالتعاون البرلماني، أشار بوحجة إلى أنه وجه دعوة لرئيس المجلس الوطني الإيفواري لزيارة الجزائر شهر ماي المقبل.

من أجل تعميق التشاور بين المؤسستين و البلدين الذين تعززت علاقاتهما بعد زيارة رئيس كوت ديفوار للجزائر عام 2006.

والتي أفضت إلى التوقيع على ثلاث اتفاقيات لترقية التعاون الثنائي في المجالات العملية الثقافية والصناعية.