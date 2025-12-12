بالصور.. بوخنشوش يباشر مشواره مع شباب بلوزداد

بدأ لاعب وسط الميدان، سليم بوخنشوش، مشواره مع فريقه الجديد شباب بلوزداد، بعد ترسيم التحاقه بهذا الأخير.

وبعد تأكيد إدارة فريق شباب بلوزداد، في بيان سابق، ترسيم بوخنشوش التحاقه بالشباب، باشر هذا الأخير تدريباته مع الفريق.

ونشر مسؤولي النادي البلوزداد، صور لمستقدمها الجديد، خلال مشاركته في الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها الفريق.

يذكر أن سليم بوخنشوش، سيكون مجبرا على الاكتفاء بالتدريبات فقط، إلى غاية انطلاق مرحلة العودة من بطولة الموسم الجاري، للمشاركة في مباريات ناديه الجديد شباب بلوزداد.