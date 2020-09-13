بالصور.. بوربالة يشرف على الإنطلاق الرسمي لإمتحان البكالوريا من المدية

أشرف المدير العام لإدارة السجون فيصل بوربالة بولاية المدية على الانطلاق الرسمي لامتحان البكالوريا بمركز الاجراء بمؤسسة اعادة التربية بالبرواقية.

وصرح المدير العام لإدارة السجون في معرض اشرافه على فتح أظرفة الأسئلة بقاعة الامتحان أن ادماج المسجونين في الحياة العامة والمجتمع لن تتأتى دون العمل على تغيير السلوك المنحرف عبر الاندماج في البرامج التعليمية.

مضيفا ان عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا لهذا الموسم بلغ 4647 مترشحا موزعين على 44 مؤسسة عقابية على المستوى الوطني.

وعن البروتوكول الصحي فأكد بوربالة ان مصالحه عكفت على تطبيقه الصارم في جميع مراكز الاجراء عبر توفير كافة المستلزمات من كمامات ومواد تعقفيم واجهزة قياس الحرارة.

وبلغ تعداد المترشحين لامتحان البكالوريا 153 مترشحا تابعين لمؤسسات اعادة التربية والتاهيل بالمدية موزعين على 08 قاعات إجراء فيما خصصت قاعة خاصة للحالات المشتبه فيها تطبيقا للبروتوكول الصحي.