بالصور.. “بورعدة” يُحضر في ظروف كارثية لأولمبياد طوكيو

الرياضة
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بالصور.. “بورعدة” يُحضر في ظروف كارثية لأولمبياد طوكيو صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يبدو ان القائمين على الرياضة في الجزائر لم يحفظوا الدرس جيدا بعد ماحدث من مهازل في أولمبياد “ريو دي جانيرو” 2016.

العداء الجزائري “العربي بورعدة” الذي عانى الأمرين قبل “أولمبياد ريو دي جانيرو” عاد ليعيش ذات السيناريو قبل أشهر قليلة من أولمبياد طوكيو 2020.

صاحب المركز الخامس في تخصص العشاري بأولمبياد ريو دي جانيرو نشر على حسابه الشخصي في “الفايسبوك” صورا توضح معاناته الكبيرة في التحضير.

وكتب بورعدة:”من الصعب جدا التحضير للألعاب الأولمبية المقررة بطوكيو، حيث نُمنع من إستعمال المضمار الوحيد في المركب بحجة وضع العشب بملعب 05 جويلية، العودة الى التدريب في الطريق”.


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