بالصور.. بوزناد يجتمع بممثلي أندية الرابطة المحترفة

عقد الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، نذير بوزناد، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع ممثلي أندية الرابطة المحترفة.

وحسب الضفحة الرسمية للرابطة المحترفة على فيسبوك، جرى هذا الاجتماع بمقر “الفاف”. بحضور عضو المكتب الفيدرالي والمكلف بتسيير الرابطة المحترفة، أمين مسلوڤ.

وتمت خلال هذا الاجتماع، مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بأندية الرابطة المحترفة. على غرار زيادة إجازات اللاعبين، والتقريرين الأدبي والمالي للموسم الفارط.