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الرياضة

بالصور.. بوزيدي يقود الحصة الأخيرة لشبيبة القبائل قبل مواجهة خنشلة

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. بوزيدي يقود الحصة الأخيرة لشبيبة القبائل قبل مواجهة خنشلة
بوزيدي
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قاد مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي الحصة التدريبية الأخيرة اليوم الخميس قبل مواجهة إتحاد خنشلة غدا.

وعرفت الحصة التدريبية تواجد أغلب اللاعبين التي قادها المدرب يوسف بوزيدي لينهي مسلسل الاشاعات. برحيله عن العارضة الفنية للفريق القبائلي.

و ستعرف المباراة المقبلة أمام أبناء خنشلة إدارتها من طرف الحكم الرئيسي غربال بمساعدة بلعروسي و ميراوي إلى جانب صاولي كحم رابع.

ويسعى المدرب بوزيدي لرد الاعتبار لنفسه. بعدما تلقى عدد من الانتقادات مؤخرا بعد التعادل الذي فرضه ناديه بارادو عليها داخل قواعده و بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

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