بالصور.. بوزيدي يقود تدريبات “الكناري” ويفند الإشاعات

قاد مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي حصة الاستأناف التي جرت بملعب 1 نوفمبر في تيزي وزو اليوم الأحد.

وبهذا، فنّد مجلس إدارة فريق شبيبة القبائل إبعاد المدرب يوسف بوزيدي الذي عمل شكل عادي جدا رفقة طاقمه الفني استعدادا للمباراة المقبل التي ستجمع الكناري بنادي إتحاد خنشلة.

و نشرت إشاعات كثيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي تؤكد إقالة بوزيدي الذي أنقذ الفريق القبائلي الموسم الماضي من السقوط.

ومن المنتظر، ان يوالص بوزيدي عمله بشكل عادي في باقي التحديات على أمل رد الاعتبار لنفسه وللاعبيه الذي تلقوا انتقادات بكثيرة بسبب التعادل المخيب في المباراة الماضية أمام بارادو.

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