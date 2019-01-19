بالصور.. بوشارب يستقبل وفد الافلان إلى الصين

استقبل معاذ بوشارب ، رئيس هيئة تنسيق حزب جبهة حزب جبهة التحرير الوطني الافلان، اليوم، وفد الحزب، إلى الصين.

الوفد الذي يتكون من 20 إطارا، تقوده سميرة بوراس كركوش، الذي يزور الصين غدا بدعوة من الحزب الشيوعي، الزيارة تندرج في إطار دعم التعاون بين الحزبين.

وأوضح بوشارب أن الوفد يمثل مختلف مكونات الحزب، من إطارات قيادية ومنتخبين ومن مختلف جهات البلاد، مع تمثيل المرأة.

وقال منسق الهيئة أن هذه الكوكبة تمثل الحزب احسن تمثيل، من حيث رصيدها النضالي ومسارها السياسي ومؤهلاتها العلمية.

أكد معاذ بأن الوفد الوطني لا يمثل الحزب فقط، بل يمثل الجزائر.

مما يعطي هذه الزيارة أهمية خاصة في ترسيخ الحوار وتعزيز التعاون وفتح آفاقا جديدة للعلاقات بين الجزائر والصين.

وخلص منسق الهيئة إلى التشديد على ضرورة أن يكون الوفد خير سفير للجزائر.

مدافعا عن مصالحها العليا، رافعا لرايتها الوطنية وملتزما بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب.

وافتتح بوشارب حوارا مع أعضاء الوفد، تناول مختلف مستجدات الحياة السياسية في البلاد.

على رأسها استدعاء رئيس الجمهورية، الهيئة الناخبة للإستحقاق الرئاسي 2019.

حيث جددوا دعمهم المطلق لاستمرارية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في قيادة البلاد.

مبدين استعدادهم وتجندهم لإنجاح الانتخابات الرئاسية ووقوفهم صفا واحدا.