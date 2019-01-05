بالصور.. بوعزغي يعطي بزموري إشارة إنطلاق أشغال منطقة نشاطات الصيد البحري

أشرف اليوم وزير الفلاحة عبد القادر بوعزغي على انطلاق أشغال منطقة نشاطات الصيد البحري ببلدية زموري بولاية بومرداس.

كما تم توزيع قرارت الإستفادة ورخص بناء و عقود إمتياز لفائدة مستثمرين خواص من أجل الشروع المشروع.

وأشرف الوزير بهذه المناسبة بعدما استمع لعرض مفصل حول هذه المنطقة على وضع حجر أساس إنجاز مشروع خاص بهذه المنطقة.

يتمثل في مصنع لإنتاج و تصنيع التجهيزات و الأليات الموجهة لتربية المائيات.

ويكلف هذا المشروع الخاص الذي سيكون جاهزا للإستغلال شهر مارس 2020، بقدرة إنتاج تصل إلى نحو 250 قفص لتربية المائيات.

بقدرة إنتاج نحو 25.000 طن سنويا من مختلف أنواع السمك، ويشغل ما يزيد عن 60 عامل في مختلف التخصصات.