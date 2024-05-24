بالصور: بوغالي يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

إستقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، اليوم رئيس مجلس الشورى السعودي لدى وصوله إلى الجزائر.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني إستقبل ابراهيم بوغالي بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، الذي حل بالجزائر للمشاركة في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.

وحضر مراسم الاستقبال كل من احسن هاني، نائب رئيس المجلس ويوسف رحمانية، عضو البرلمان العربي.