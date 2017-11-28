بالصور.. بوفون أفضل لاعب في الكالتشيو

حاز نادي جوفنتوس على نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز الأفضل في الكالتشيو الموسم الماضي والذي أقيم في “ميلان”، حيث اختير “بوفون” كأفضل لاعب.

اختيار بوفون كأفضل لاعب في الكالتشيو جاء بعد تألقه الكبير الموسم الماضي مع جوفنتوس.

كما تم اختيار 7 لاعبين من اليوفي في تشكيلة الموسم و 3 لاعبين من نابولي ولاعب واحد من روما.

وفي نفس السياق، تم اختيار “ساري” مدرب “نابولي” كأفضل مدرب للموسم الماضي.

وجاءت تشكيلة موسم (2016/2017) كالآتي:

حراسة المرمى: بوفون (جوفنتوس)

الدفاع: داني ألفيش (جوفنتوس)، بونوتشي (جوفنتوس)، كوليبالي (نابولي)، أليكس ساندرو (جوفنتوس)

الوسط: نانيغولان (روما)، هامسيك (نابولي)، بيانيتش (جوفنتوس)

الهجوم: ميرتنس (نابولي)، ديبالا (جوفنتوس)، هيغوايين (جوفنتوس).

يذكر أن كل من “داني ألفيش” و “ليوناردو بونوتشي” غادرا السيدة العجوز الصائفة الماضية صوب “باريس سان جيرمان” و”ميلان” على التوالي.