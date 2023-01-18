بالصور.. بوقرة و لاعبيه يحققون حلم طفل مصاب بمرض “الشلل الدماغي”

قام رئيس لجنة تنظيم الشان رشيد أوكالي بدعوة الطفل المصاب بمرض “الشلل الدماغي” الذي تعذّر عنه حضور حفل الافتتاح.

كما تم استقبال الطفل من قبل الناخب الوطني مجيد بوقرة وعدد من اللاعبين. اللذين تجاوبوا معه بطريقتهم الخاصة بملعب “نيلسون مانديلا”. قبل أن يتم دعوته إلى المركز التقني بسيدي موسى.

وكان رئيس لجنة تنظيم الشان أوكالي قد فاجأ والد الطفل المصاب، بدعوته رفقة إبنه، عبر إرسال برقية له، بعدما أشار الأب في وقت سابقا إلى تعذر ابنه بالدخول “آمر حاز في خاطره”.

يذكر. أن أوكالي عرف كيفية إصلاح الأمر، وجعل الطفل سعيدا جدا، بطريقته الخاصة بصفته مسؤولا عن الدورة التي نصع الحدث محليا وعربيا وافريقيا.

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