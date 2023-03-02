بالصور.. بوقرة يحظى بتكريم قنصل الجزائر بدبي

حظي مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بزيارة القنصل العام للجزائر بدبي، حمدي محمود، بمقر اقامته في دبي.

وقام القنصل الجزائري حمدي محمود، خلال هذه الزيارة التي قادته لبيت بوقرة، بتكريم هذا الأخير بحضور عدة شخصيات مرافقة.

كما يأتي هذا اعترافا بالمجهودات التي قدمها بوقرة، وانجازاته مع المنتخب الوطني للمحليين، منذ توليه العارضة الفنية.

يذكر أن مجيد بوقرة لم يحسم بعد مستقبله مع المنتخب الوطني للمحليين، في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضاته مع الفاف.